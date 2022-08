Bezirksvertretung in Bonn : Radverkehr: CDU fordert Sperrung von Friedrichstraße und Sterntorbrücke

Bezirksvertretung in Bonn

Bonn Die CDU fordert in einem Antrag, die Friedrichstraße und die Sterntorbrücke für den Radverkehr zu sperren. Wie zuvor schon der Bürger Bund Bonn und der Einzelhandelsverband, begründet sie das mit der erneuerten Alternativroute über die Oxfordstraße.

Die CDU-Fraktion der Bezirksvertretung (BV) Bonn hat einen Antrag zur Sperrung der Friedrichstraße und der Sterntorbrücke für den Radverkehr gestellt. Die Oxfordstraße biete nach den Asphaltarbeiten und mit den neuen Fahrradspuren eine Alternative, hieß es in der Begründung. Die Stadtverwaltung solle das Radfahren deshalb auf beiden Einkaufsstraßen zwischen 9 und 21 Uhr verbieten. Der Antrag wird voraussichtlich in der nächsten Sitzung der BV am 16. August beraten (ab 17 Uhr im Ratssaal, Stadthaus).