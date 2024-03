Unterwegs mit Rainer Selmann Das ist Bonns vermutlich einziger „Berufsspaziergänger“

Bonn · Rainer Selmann zeigt seit 20 Jahren Besuchern die Feinheiten der Stadt. Das Bonner Finanzamt führt in unter „Berufsspaziergänger“. Solange ihn die Füße tragen, will er weiter Führungen machen. Nur an bestimmten Tagen ist er nicht unterwegs.

15.03.2024 , 10:14 Uhr

Rainer Selmann führt mit Enthusiasmus, großer Geste und Sinn für Details durch die Stadt Bonn. Foto: Meike Böschemeyer

Von Gabriele Immenkeppel