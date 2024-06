Bonner Polizei sucht Unbekannten mit Fahndungsfoto Ab wann verbale sexuelle Belästigung strafbar ist

Es ist der 28. März. Ein Mann ruft gegen 19 Uhr an der U-Bahnstation Bonn-Ramersdorf zwei Frauen sexuelle Sätze hinterher. Seit Mittwoch, 19. Juni, ist sein Foto öffentlich: Die Polizei fahndet nach dem mutmaßlichen Täter. Aber wie kommt es zu der Fahndung mit Foto? Catcalling, also das sexuell anzügliche Rufen, Reden, Pfeifen oder Gestikulieren gegenüber einer Person in der Öffentlichkeit, ist in Deutschland nicht strafbar. Nach GA-Informationen sind die anzüglichen Sätze nicht der Grund für die Fahndung, sondern eine sexuell konnotierte Beleidigung, die der mutmaßliche Täter den beiden Frauen ebenfalls hinterherrief. Beleidigungen sind in Deutschland strafbar.