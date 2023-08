Brand an Bahntrasse Linie 66 zwischen Ramersdorf und Bonn beeinträchtigt

Die Feuerwehr Bonn ist am Montagabend zu einer brennenden Transformatorenstation an einer Bahntrasse in Ramersdorf ausgerückt. Gegen 20.10 Uhr rückten rund 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr aus, um den Brand zu löschen, teilte die Feuerwehr mit. Mitarbeiter der Stadtwerke Bonn (SWB) hatten vor Ort den Strom abgestellt, teilte eine Sprecherin zudem mit.