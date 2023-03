Streit um Mitgliedschaft Bonner Rat beschließt Ausstieg aus der Radregion

„Eine Verkehrswende kann nur gemeinsam gelingen, wir müssen mit der Region in diesen schwierigen Zeiten zusammenhalten“, appellierte Déus in der Sitzung nochmals vor allem an die Adresse der Grünen, den Ausstieg nicht zu beschließen. Ratsherr Stefan Freitag (Grüne) warf Déus hingegen vor, er male ein „Horrorszenario“ an die Wand. „Wir haben intensive Gespräche mit der Vereinsgeschäftsführung geführt“, sagte er. Bis dato sei nicht klar geworden, was bei einer weiteren Mitgliedschaft herumkommen solle. Mit Michael Faber (Linke) und Marcel Schmitt (BBB) sowie Werner Hümmrich (FDP) – „ich bin nicht bereit, für eine bloße Symbolpolitik zu bezahlen“ – war Grünen-Ratsherr Freitag sich einig, die Stadt Bonn müsse mit Blick auf die Haushaltslage grundsätzlich alle ihre Mitgliedschaften in Vereinen und Institutionen auf den Prüfstand stellen.