Haushalt verabschiedet Bonner Ratskoalition beschließt Steuererhöhungen

„Diese hohe Dynamik beim Stellenaufwuchs wird sich so nicht fortsetzen lassen“, merkte Linken-Fraktionschef Michael Faber an. Künftig müsse man die Strukturen der Verwaltung überprüfen und Aufgabenkritik üben – also Leistungen reduzieren. Auch Volt-Chefin Friederike Martin forderte, die Verwaltung müsse „zukunftsfähig“ werden. Sie machte deutlich, wie wichtig ihrer Fraktion in den koalitionsinternen Verhandlungen die Abmilderung der Gewerbesteuererhöhung gewesen sei.