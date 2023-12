Wohnungsbau in Bonn Rat ebnet Weg für eigene Stadtentwicklungsgesellschaft

Der Ursprungsvorschlag der Verwaltung war nicht unstrittig, fand aber nach einer Abwandlung denn doch eine breite Mehrheit gegen die Stimmen von Bürger Bund Bonn (BBB) und AfD. Achim Schröder betonte in seiner Rede, es wäre der FDP lieber gewesen, wenn mehr Grundstücke wie das ehemalige Landesbehördenhaus, das die Stadt zu kaufen überlegt, oder die Ermekeilkaserne (in der das Land eine Erstaufnahmestation für Flüchtlinge untergebracht hat) in die Aufgabenliste aufgenommen worden wären. Schröder hob ebenso wie Guido Déus von CDU hervor, dass die interkommunale Zusammenarbeit mit dem Umland von großer Bedeutung für die Zukunft sei. Eingang fand dieser Aspekt in den Beschluss mit den Worten, die Ausrichtung der SEG solle „perspektivisch interkommunal möglich sein“.