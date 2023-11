Initiative der CDU-Fraktion Bonner Resolution für eine neue Finanzierung des ÖPNV

Die Bonner CDU-Fraktion und die Ratskoalition aus Grünen, SPD, Linken und Volt wollen erreichen, dass der öffentliche Nahverkehr stärker als bisher über Steuern finanziert wird. Eine auf einer CDU-Initiative beruhende Resolution, um einige Punkte vom Ratsbündnis ergänzt, soll Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und ihren Amtskollegen in Nordrhein-Westfalen, Oliver Krischer (Verkehr, Grüne) und Marcus Optendrenk (Finanzen, CDU) zugesandt werden. Der Verkehrsausschuss hat am Dienstagabend mit breiter Mehrheit einen empfehlenden Beschluss gefasst, den der Stadtrat in der kommenden Woche aller Voraussicht nach bestätigen wird.