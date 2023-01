Prozess im Bonner Landgericht : Angeklagte landen nach Schnapsidee auf der Anklagebank

Bonn In einem Prozess vor dem Bonner Landgericht geht es um Raub und gefährliche Körperverletzung. Auslöser war offenbar ein Streit um Geld.

Es begann als spontane Schnapsidee und endete auf der Anklagebank des Bonner Landgerichts: Vor der 2. Großen Strafkammer müssen sich seit Dienstag ein 19-Jähriger und ein 23-Jähriger wegen gemeinschaftlichen Raubes und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Sie sollen am 22. Oktober 2021 auf der Loestraße einen 20-Jährigen von seinem Elektroroller gerissen und geschlagen haben. Danach soll der jüngere Angeklagte mit dem Fahrzeug geflüchtet sein. Das Delikt war zunächst ans Amtsgericht angeklagt worden, das den Fall aber wegen der zu erwartenden Strafe ans Landgericht verwies.

Das Duo hat die Tat eingeräumt. Hintergrund soll eine Geldgeschichte sein. Der 23-jährige, der eine Ausbildung als Krankenpfleger macht, sagte über das Opfer: „Wir waren mal beste Freunde“, bis die Freundschaft wegen Schulden zerbrochen sei. Er habe dem 20-Jährigen, der als Küchenhilfe arbeitet, 500 Euro geliehen, aber danach nie mehr etwas davon gehört. „Auf einmal war Funkstille“, so der Angeklagte.

Schuldner fuhr zufällig vorbei

Irgendwann habe er dem 19-jährigen Kumpel, der Dachdecker werden will, von der Sache erzählt, und da sei zufällig der Schuldner mit seinem E-Scooter an ihnen vorbeigefahren. Beide hätten ihm spontan hinterhergerufen: „Bleib stehen!“ Doch der 20-Jährige verstand sie nicht, weil er sich per Kopfhörer mit Musik beschallte. Die Angeklagten liefen hinterher, der jüngere stoppte ihn, der ältere schlug gleich auf den Fahrer ein.