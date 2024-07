Brutaler Überall auf ehemalige Rechtsanwältin Raubopfer (91) trifft Peinigerin im Gerichtssaal wieder

Krummgebeugt und auf einen Stock gestützt geht die alte Dame an ihren Platz, setzt sich mühsam an den Tisch im Saal 14 des Bonner Landgerichts und breitet Notizblätter vor sich aus. Gleich wird sie die Frau sehen, die dabei war, als ihr am 6. Juli 2021 viel Leid zugefügt wurde. Vier Personen, drei Männer und ebendiese Frau, haben in jener Nacht die ehemalige Rechtsanwältin in ihrem Haus in Röttgen überfallen und ihr Schmuck, Silberbesteck und Münzen im Wert von 10.000 Euro sowie 8000 Euro Bargeld geraubt. „Das ist für mich der wichtigste Tag in diesem Prozess“, sagt die mittlerweile 91-Jährige am Dienstag mit fester Stimme zum Vorsitzenden Richter Wolfgang Schmitz-Justen: Zu ihrem Schutz hatte er die Nebenklägerin gefragt, ob sie sich die Aussage der Angeklagten zumuten wolle. Sie wolle, weil „ich das sonst nicht mehr loswerde“.