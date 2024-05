Vorfall in Bonn-Castell Rauchentwicklung in Müllwagen sorgt für Sperrung der Römerstraße

Bonn-Castell · Die Römerstraße in Bonn musste am Mittwochmorgen aufgrund eines Brandes in einem Müllfahrzeug gesperrt werden. Offenbar hatte geladener Sperrmüll Feuer gefangen.

15.05.2024 , 10:55 Uhr

Der Inhalt des Müllwagens lag am Mittwochmorgen verstreut auf der Römerstraße. Foto: Marcel Wolber





Von Constantin Graf