Arbeiten am Stellwerk : Kein Bahnverkehr zwischen Roisdorf und Bad Godesberg

„Aufgrund von Bauarbeiten ist der Zugverkehr zur Zeit eingestellt“, heißt es am Dienstag auf der Anzeige am Bonner Hauptbahnhof. Foto: Lisa Inhoffen

Bonn Der Zugverkehr am Hauptbahnhof in Bonn ist derzeit teilweise eingestellt. Zwischen Bornheim-Roisdorf und Bad Godesberg fahren keine Züge. Grund dafür sind Bauarbeiten, wie die Deutsche Bahn mitteilte.

Am Hauptbahnhof in Bonn geht aktuell kaum etwas. „Aufgrund von Bauarbeiten ist der Zugverkehr zur Zeit eingestellt“, ist auf der Anzeige der Deutschen Bahn am Bahngleis zu lesen. Zwischen Roisdorf und Bad Godesberg fahren aktuell keine Züge. Betroffen davon sind sowohl der RE5 als auch RB26 und RB48. Grund dafür sind nach Angaben der Bahn Stellwerkarbeiten. Die Bahn hat einen Schienenersatzverkehr eingerichtet. Der Bahnverkehr bleibt in diesem Bereich noch bis in die Nacht auf Samstag, 5. Februar, eingeschränkt. Die S-Bahnlinie 20 fährt trotz der Arbeiten von Bonn bis nach Meckenheim.