Rechtsanspruch auf Betreuung Kitaplatz einklagen: Wie geht das und warum ist das in Bonn noch nicht passiert?

Die Suche nach einem Kitaplatz in Bonn ist schwierig. In den kommenden Jahren fehlen laut aktuellem Kindertagesstätten-Bedarfsplan mehr als 1000 Kitaplätze. Wie viele Kinder zum Start des neuen Kita-Jahres im August noch ohne Betreuungsplatz dastehen, kann die Stadtverwaltung nach eigenen Angaben derzeit nicht beziffern, weil noch bis September Verträge abgeschlossen würden. Rechtliche Schritte leiten Eltern in Bonn bislang aber offenbar nicht ein. Es seien weiterhin keine Klagen auf einen Betreuungsplatz eingereicht worden, teilt das Presseamt der Stadt Bonn Ende Juli auf Nachfrage mit. Derweil teilt das zuständige Verwaltungsgericht Köln am Donnerstag mit, dass aus deren Gebiet, zu dem zum Beispiel auch Köln, der Rhein-Sieg-Kreis sowie der Oberbergische Kreis zählen, 2024 bislang etwa 50 solcher Verfahren eingegangen seien.