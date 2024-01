Telenotarzt-System für Bonn und die Region Notarzt-Einsatz am Bildschirm wird möglich

Bis dahin ist aber noch viel zu tun. Zwar sind die beiden Rettungsleitstellen am Lievelingsweg und in Siegburg modern und sogar so konzipiert, dass sie sich zusammenschalten und beispielsweise Notrufe gemeinsam entgegennehmen können. Doch der Telenotarzt ist ein System im System. Dafür bauen die Bonner gerade zwei Räume um, in denen die Mediziner sitzen sollen. Rund um die Uhr ist dann ein Notarzt in der Leitstelle und kann sich bei Bedarf zuschalten.