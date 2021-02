Roboterarme und Lernen unter der Maske : Regionalsieger bei „Jugend forscht“ stehen fest

Jonathan und Leona Gemmel überzeugten mit ihrer Studie zu Masken. Foto: Privat

Bonn Eine Erfrierschutzmatte für Obdachlose gehörte ebenso zu den Errungenschaften des diesjährigen Wettbewerbs „Jugend forscht“ in Bonn wie die „Hundeleben rettende Leine“. Die ersten Plätze gab es jedoch für andere Projekte. Am Mittwochabend wurden die Preisträger in der Uni bekanntgegeben.



Wer weiß, vielleicht seien sie ja gerade als Experten bei der Konferenz von Kanzlerin und Ministerpräsidenten, mutmaßte Moderator Denis Nasser scherzhaft, als er am Mittwoch auf die Preisträger Leona (14) und Jonathan Gemmel (12) zu sprechen kam. Immerhin hatten sich die beiden Schüler der Bonner Liebfrauenschule eingehend mit der Frage befasst, welche (negativen) Auswirkungen das Tragen von Masken im Schulunterricht auf die Lernleistung hat. So wiesen sie nach, dass mit dem Sauerstoffgehalt die Lernfähigkeit zurückgeht und teilweise Kopfschmerzen die Folge sind. Den Preisrichtern beim Regionalwettbewerb von „Jugend forscht“ waren ihre Erkenntnisse der erste Platz im Fach Biologie der Sparte „Schüler experimentieren“ wert.

