Nach Busbrand auf der A565 Stadt hebt Sperrungen rund ums Endenicher Ei weitestgehend auf

Fast alle Sperrungen rund um das Endenicher Ei in Bonn konnten am Samstagmittag gegen 12 Uhr aufgehoben werden. Dies teilte die Stadt Bonn mit. Noch am Samstagvormittag hatten Mitarbeitende des Tiefbauamtes der Stadt Bonn, der Autobahn GmbH und ein Statiker die Brücke Endenicher Allee untersucht, nachdem in der Nacht auf Samstag ein Bus auf der A565 ausgebrannt war.