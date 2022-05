Neue Probleme durch neue Verkehrsführung : Reisebus fährt sich am Bonner Rheinufer fest

Ein Reisebus mit niederländischem Kennzeichen fährt sich am Fritz-Schroeder Ufer fest. Foto: Privat

Bonn Die neue Verkehrsführung am Rheinufer in der Bonner Innenstadt sorgt bei Reisebussen für einige Probleme. Die Stadt verweist darauf, dass es es sich um eine Zwischenphase handelt und kündigt Veränderungen an.