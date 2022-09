Tortur mit dem Bus : Reisebus setzt 86-jährige Bonnerin an Autobahn ab

Frieda Totorat erinnert sich mit Schrecken an die Fernbusreise zurück. Foto: Benjamin Westhoff

Dottendorf Sechs Stunden später als geplant kam Seniorin Frieda Totorat in Bonn an. Der Bus, mit dem sie von einem Verwandtenbesuch aus Polen zurückkam, setzte die Rentnerin an der Autobahn ab. Ihre Weiterreise musste die 86-Jährige selbst organisieren.