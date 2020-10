Land fördert während Corona zusätzliche Schulbusse : Reisebusse für Bonner Schüler werden gut angenommen

Bonn/Rhein-Sieg-Kreis Um das Infektionsrisiko mit dem Coronavirus auf Schulwegen zu verringern, finanziert das Land NRW bis zum Jahresende zusätzliche Schulbusse - auch in Bonn. Im Rhein-Sieg-Kreis stößt das Förderprogramm auf keinen großen Zuspruch.

Mit dem Reisebus zur Schule fahren ist für manche Bonner Schüler derzeit Alltag. Um das Infektionsrisiko während der Corona -Pandemie auf den Schulwegen möglichst gering zu halten, setzt die Stadt aktuell 23 zusätzliche Busfahrten im Schülerverkehr ein . Vor allem im Herbst und Winter ist das eine notwendige Maßnahme, wenn witterungsbedingt weniger Schüler mit dem Fahrrad fahren. Wie im öffentlichen Nahverkehr auch gilt in den zusätzlichen Bussen Masken-, aber keine Abstandspflicht. Die gesamten Mehrkosten soll das Land übernehmen.

Dieses hat pünktlich zum Ende der Herbstferien das vom NRW-Verkehrsministerium ausgehende Förderprogramm für zusätzliche Schulbusse verlängert. Seit Anfang August können Schulträger und Landesverbände aus einem 13,5 Millionen Euro großen Topf Gelder beantragen, um zusätzliche Buskapazitäten zu finanzieren. Zunächst war dieses Programm bis zu den Herbstferien befristet, nun gilt es bis zum Jahresende. Weitere Mittel werden für die Verlängerung aber zunächst nicht bereitgestellt. Bislang sind nach Angaben des Verkehrsministeriums 3,25 Millionen Euro für bereits gestellte Anträge verteilt worden. Die Frist für solche Anträge läuft am 30. November aus. Das Ministerium geht davon aus, dass noch nicht für alle Busse, die schon eingesetzt werden, Anträge gestellt wurden. Für eine Bilanz sei es aber noch zu früh.

Laut Förderrichtlinien gilt dieses Angebot für reine Schulbusse, die von Schulträgern ausschließlich zur Beförderung von Schülern eingesetzt werden, sowie für Verstärkerfahrten auf den Linienwegen des ÖPNV an Schultagen. Wie das Land in einer Pressemeldung mitteilte, habe eine Anfrage beim Verband nordrhein-westfälischer Omnibus-Unternehmen (NWO) zum Start der Förderung ergeben, dass im Land bis zu 1000 zusätzliche Busse zur Verfügung stehen. Dabei handelt es such um Reisebusse unterschiedlicher Unternehmen, die aufgrund der Corona-Pandemie zurzeit nicht anderweitig eingesetzt werden. Der Verband Nordrhein-Westfälischer Omnibusunternehmen hat dem Land und den Schulträgern Hilfe bei der Vermittlung solcher Busse angeboten.