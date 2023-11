Rekordbeteiligung bei Gedenkfeier in Beuel Aktion wider das Vergessen gewinnt besondere Aktualität

Beuel · Rund 300 Teilnehmende folgen dem Aufruf der Beueler Initiative gegen Fremdenhass in diesem Jahr zur Kundgebung mit Schweigemarsch in Erinnerung an getötete jüdische Mitbürger. Schauspieler erwecken im Jungen Theater Stolpersteine zum Leben.

09.11.2023 , 19:30 Uhr

Ein starkes Zeichen gegen Antisemitismus und Fremdenhass setzten die Menschen wie hier auf dem Synagogenplatz und beim anschließenden Schweigemarsch durch die Beueler City. Foto: Benjamin Westhoff





Von Sascha Stienen Redakteur Bonn