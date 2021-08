Hilfe für die Ahr : Bonner Rad-Enthusiasten reparieren Räder von Flutopfern

Bonn Bonner Rad-Enthusiasten reparieren am Sonntag Räder von Flutopfern an der Ahr.

Die Eindrücke, die Melanie Krischer schildert, erschrecken: „Man kannte die Bilder aus dem Fernsehen. Aber es war alles noch viel schlimmer, als man sich vorstellen konnte – eine totale Zerstörung, wie im Kriegsgebiet“. In den Wochen nach der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal war Krischer mehrfach an der Ahr gewesen. Als Ärztin für Unfallchirurgie zählte sie zu den zahlreichen Freiwilligen, die bei der Erstversorgung geholfen hatten. Den Weg von Bonn ins Ahrtal legte sie jedes Mal mit dem Fahrrad zurück.

„Die Straßen waren ja mit dem Pkw nicht befahrbar“, sagt Krischer. Viele Menschen haben ihre Autos verloren, von den Fluten weggespült. Für eine große Zahl der Bewohner des Katastrophengebiets sind Fahrräder bis heute daher das einzige Fortbewegungsmittel. Doch auch die mussten erst einmal aus den Schlammmassen herausgezogen werden. „Ich hatte die Menschen vor Ort gefragt, was sie am dringendsten benötigen. Jemand meinte zu mir, bring doch mal eine Luftpumpe mit. Kurze Zeit später hatte ein kleines Mädchen ihr Kinderrad im Schlamm wiedergefunden und gefragt, ob ihr das jemand wieder fit machen kann“, so die Bonnerin.

Selbst begeisterte Radrennfahrerin, hatten sie diese Erlebnisse zur Organisation einer größeren Hilfsaktion inspiriert: „Zunächst hatte ich in Bonn Spenden in Form von Werkzeug für Fahrradreparaturen gesammelt“, berichtet sie. Dann startete sie einen Aufruf in sozialen Netzwerken und begab sich so auf die Suche nach Leuten, die sich mit Fahrradreparaturen auskennen und helfen können.