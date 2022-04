Der Poppelsdorfer Platz in Bonn : Die Pforte zu unterschiedlichen Blickwinkeln

Guido Laubach auf der Seite des Kiosks auf dem Poppelsdorfer Platz. Er ist hier aufgewachsen und wohnt seither im Stadtteil. Foto: Sofia Grillo

Bonn Der Poppelsdorfer Platz ist südlicher Ein- und Ausgang der zentrumsnahen Stadtteile – Trotz seiner zwei Gesichter ist er ein Ort, dem die Menschen gerne treu bleiben.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sofia Grillo

Wer ihn von der Innenstadt aus erreichen möchte, ist beinahe gezwungen, einen erholsamen Spaziergang durch die grüne Lunge der Stadt zu machen. Über die Poppelsdorfer Allee, die das Universitäts-Hauptgebäude mit dem Poppelsdorfer Schloss verbindet, ist er am schnellsten zu erreichen. Entlang der Clemens-August-Straße lässt man zahlreiche Cafés, Restaurants und inhabergeführte Geschäfte hinter sich und ist endlich angekommen: am Poppelsdorfer Platz. Der ist kein Zentrum aber eine Pforte. Er ist der südliche Ein- und Ausgang der zentrumsnahen Stadtteile Bonns und ein Ort unterschiedlicher Blickwinkel.

In seinem Zentrum kann man nicht stehen: Der Poppelsdorfer Platz wird von der Straße durchschnitten, an der auf beiden Seiten vor allem wartende Menschen an den Bushaltestellen zu sehen sind. Wer mit dem Rücken zur Sparkasse und dem Edeka wartet, wird Richtung Zentrum gebracht. Wer die Apotheke im Rücken hat, fährt Richtung Venusberg oder Ippendorf. Je nachdem, auf welcher Seite man verweilt, eröffnet der Platz zwei unterschiedliche Blickwinkel. Wer etwa Richtung Venusberg möchte, sieht auf der anderen Straßenseite die Eisdiele Granatella, das Ristorante Sapore, den Secondhandladen Unique oder das Sushi-Restaurant Amdo. Wer auf der Seite der genannten Geschäfte steht, blickt auf die Apotheke Vitathek, den Snack-Bar-Kisok, die Glasmalerei Linden und ein leerstehendes Geschäft, das einmal eine Tabak-Börse beherbergte. Doch es ist mehr als nur das Sichtbare, das die beiden Seiten von einander unterscheidet.

Atmosphäre ist rauer geworden

Im hinteren Teil des Snack-Bar-Kiosks sitzt ein Männergrüppchen, zu denen sich auch der Kioskmitarbeiter Piet gesellt hat. Die Männer kommen seit es den Kiosk gibt jeden Tag hierher, trinken Tee und samstags auch mal ein Bierchen – und das sind immerhin schon zehn Jahre. Auf die Frage, ob sich ihr Poppelsdorfer Platz verändert hat, so antworten sie einstimmig mit „Ja“. Vor ihrem Treffpunkt ist eine Wiese, umsäumt mit Bäumen und Bänken.

Früher seien hier viele Mütter mit ihren Kindern hergekommen, erinnern sich die Männer. Doch würden sich die Familien das nicht mehr trauen. Die Wiese und ihre Bänke sei ein Treffpunkt von Obdachlosen und Alkoholikern geworden, die die Atmosphäre rauer gemacht hätten. „Sie nutzen die Wiese und Bäume als Toilette. Das ist ihnen nicht vorzuwerfen, schließlich müssen sie wie jeder Mensch irgendwo ihr Geschäft machen. Aber ich verstehe nicht, warum die Stadt ihnen nicht ein Dixi-Klo hinstellt, das natürlich regelmäßig gereinigt werden müsste, um den Platz sauber zu halten“, kritisiert Guido Laubach, der in Poppelsdorf aufgewachsen ist und seither im Stadtteil wohnt.Und nicht nur das – der Kioskmitarbeiter Piet muss regelmäßig den Krankenwagen rufen, wenn er an der Wiese wieder jemanden entdeckt, dem es nicht gut geht. „Im Sommer kommt der Krankenwagen bis zu zehn Mal am Abend“, sagt er. Doch meist säßen die verarzteten Menschen nur wenige Minuten später wieder an der Wiese und tränken weiter.

Die Männer verabschieden sich nun, schließlich habe das Fußballspiel angefangen. Sie gehen an der Wiese und den Bänken vorbei zur Ampel und überqueren die vielbefahrene Straße. Auf dieser Seite des Platzes haben es sich an diesem Wintertag ein paar Sonnenstrahlen bequem gemacht. Auf der Terrasse des Eiscafés Granatella nutzen ein paar Gäste diese seltene Pause vom sonst so grauen Himmel. Im vergangenen Jahr hat das Eiscafé sein 30-Jähriges Bestehen gefeiert. Gegründet wurde es von den beiden Brüdern Rosario und Pino Granatella.

Inzwischen geht es schon in die nächste Generation über: Fabio Granatella, der Sohn von Rosario, ist in dieser Eisdiele aufgewachsen. „Ich habe auf dem Poppelsdorfer Platz immer Fußball gespielt. Wenn man einen lauten Knall gehört hat, wusste man, dass ich den Ball schon wieder auf die Straße gekickt habe“, erinnert sich der heute 24-Jährige. Für ihn hat sich der Platz kaum verändert. Auch die Kunden, die vor 30 Jahren noch als Kinder hierher gekommen seien, kämen nun weiterhin – inzwischen mit ihrer eigenen Familie und damit der nächsten Generation. Warum übt der Platz so eine Anziehungskraft aus? „Hier gibt es viele Familien- und Inhabergeführten Lokale. Man kennt die Inhaber. Im Sommer ist unsere Terrasse voll und man trifft immer ein bekanntes Gesicht“, erklärt es Fabio Granatella. „Ein bisschen wie in Italien.“

Vom Platz in seinen Bann gezogen

Foto: Sofia Grillo zurück

weiter