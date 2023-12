Traditionslokal in Poppelsdorf Restaurant Meyers schließt noch in dieser Woche

„Für viele war das Meyers ein Wohnzimmer“, sagt Schütz dem GA. Mitarbeiterin Christine Hennemann hat sich entschlossen, das Restaurant unter selbem Namen weiterzuführen, allerdings an anderer Stelle: nicht weit entfernt im ehemaligen Well Kitchen an der Clemens-August-Straße 2-4 (gegenüber vom Havanna. Start soll am 5. Januar sein