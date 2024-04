Feuerwehr und Polizei im Einsatz Toter aus dem Rhein in Bonn geborgen

Eine Leiche ist am Freitag gegen 7 Uhr aus dem Rhein in Höhe der Villa Hammerschmidt am Wilhelm-Spiritus-Ufer in Bonn geborgen worden. Das teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich um einen Mann handeln, seine Identität sei aber noch nicht geklärt. „Es gibt keine Hinweise auf ein Fremdverschulden“, sagt ein Polizeisprecher. Offenbar trieb der Mann schon länger tot im Wasser.