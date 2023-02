Neues Freizeitparadies : Der Reuterpark in Bonn nimmt Gestalt an

Der Reuterpark in Bonn nimmt Gestalt an

Bonn Die Skate- und Pumptrackanlage sowie das Klettergerüst im Reuterpark in Bonn sind schon fertig, aber noch müssen sich die künftigen Nutzer gedulden. Wie ist der Stand der Arbeiten?

Reuterpark? Der Mann, der vor seiner Wohnung an der August-Bier-Straße stand und rauchte, wusste mit dem Begriff zunächst nichts anzufangen. Obwohl sein Wohnhaus gleich daneben liegt. Es handelt sich um die Fläche des ehemaligen Aschenplatzes am Haus der Jugend, auf der derzeit fleißig gebaut wird.

Von besagter Straße aus kann man am besten den Baufortschritt beobachten, und es gibt auch einen Zugang von dort. Eine Spielplatzanlage steht dort schon, mit Schaukeln, einem Klettergerüst samt Gummirutsche, honigfarbenem Fallschutzbelag und mehr. Auch die Skate- und Pumptrackanlage ist fertiggestellt, aber an vielen Stellen wird noch gebaut.

Drei Millionen Euro kostet das

Dagegen gab es einen Bürgerantrag von Anwohnern. Die wollten weder das Gebell noch den Uringeruch direkt an ihren Gartenmauern haben. Ein Argument war auch, dass die Menschen mit ihren Vierbeinern durch die ganze Anlage und an spielenden Kindern vorbei müssten. Dieser Antrag wurde in der Sitzung des Ausschusses für Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger am 25. Mai 2022 abgelehnt.