Feuerwehreinsatz : Reuterstraße in Bonn war wegen Feuer vorübergehend gesperrt

Am Mittwochnachmittag ist die Feuerwehr zu einem Einsatz auf der Reuterstraße ausgerückt. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Die Reuterstraße in Bonn musste aufgrund eines Brandes vorübergehend voll gesperrt werden. In einem Einfamilienhaus brannte es in einem Keller.



Am Mittwochnachmittag ist in einem Wohnhaus auf der Bonner Reuterstraße ein Feuer ausgebrochen. Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden alarmiert und rückten gegen 14 Uhr aus. In einem Keller eines Einfamilienhauses brannte es. Als die Kräfte am Einsatzort eintrafen, befanden sich noch eine Person und ein Hund im Haus. Beide waren unverletzt und wurden vor Ort betreut.

Ein Möbelstück hatte in dem Keller Feuer gefangen. Die Einsatzkräfte bekämpften den Kleinbrand, lüfteten das Gebäude und konnten kurze Zeit später wieder abrücken. 36 Kräfte der Feuerwehr waren vor Ort.

Aufgrund des Feuerwehreinsatzes musste die Reuterstraße vorübergehend voll gesperrt werden. Es kam zu Stau rund um die Reuterstraße. Inzwischen konnte die Straße wieder freigegeben werden.

(ga)