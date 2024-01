Loch nach Rhein-Hochwasser So steht es um den kaputten Fußweg an der Bonner Nordbrücke

Nach dem Hochwasser sinkt der Rheinpegel in Bonn wieder unter die Sechs-Meter-Marke. Am Dienstagnachmittag lag er bei 5,73 Metern. „Der Rhein ist zurückgegangen“, sagte Marc Hoffmann, stellvertretender Pressesprecher der Stadt Bonn am Dienstag. Die Stelle sei abgesperrt und solle nun „kurzfristig“ untersucht werden. „Ich hoffe, dass wir im Laufe der Woche etwas zur Ursache sagen können“, so Hoffmann. Abbrüche im Uferbereich haben laut Julian Klaus, Professor für Hydrologie an der Uni Bonn, mit Erosion zu tun.