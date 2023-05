Bilanz der Einsatzkräfte 150.000 Besucher bei Rhein in Flammen in der Bonner Rheinaue

Viele, viele Besucher hatte sich der Bonner Veranstalter Jürgen Harder, verantwortlich für das dreitägige Landprogramm von Rhein in Flammen in der Rheinaue, gewünscht. Sein Wunsch ging in Erfüllung: Gekommen waren an allen drei Tagen insgesamt rund 150.000 Besucher, wie die Tourismus & Congress GmbH (T&C) mitteilte. Zusammen mit der Stadt Bonn hatte sie die Veranstaltung auch dieses Jahr nach drei Jahren Corona-Pause wieder organisiert.