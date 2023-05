Bonn international Diese Orte mit britischem Flair gibt es in Bonn und der Region

Ein „Full English“ zum Frühstück, Scones und Tee am Nachmittag, BBC am Abend: Das „The Little Britain Inn Hotel“ bietet genau das, was der Name verspricht. In Vettelschoß-Kalenborn finden sich Gäste des Hotels in einer britischen Welt wieder. Die Künstlerin AndyMo kreierte acht detaillierte Themen-Räume. Neben den floral gestalteten „British Room“ und „Scottish Room“ können Besucher unter anderem neben Harry Potter, Queen Elizabeth, Sherlock Holmes und Agatha Christie nächtigen. Auch die Dekoration rund um das Hotel birgt britischen Flair: Die Tesla-Ladestation wird von der Statue eines britischen Polizisten bewacht, im Secret Garden leistet ein Mitglied der Queen’s Guard Besuchern beim Nachmittagstee Gesellschaft und auf einer Graffitiwand können Besucher die Helden und Legenden der britischen Geschichte bestaunen.