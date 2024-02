15 Fälle in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis Diebe brechen reihenweise geparkte Autos auf

Die Bonner Polizei hat in dieser Woche eine Reihe von Diebstählen registriert, bei denen geparkte Autos aufgebrochen wurden, um Gegenstände aus dem Inneren zu stehlen. Insgesamt 15 Fälle wurden innerhalb von drei Tagen in unterschiedlichen Stadtvierteln in Bonn und in an Bonn angrenzende Kommunen im Rhein-Sieg-Kreis registriert.