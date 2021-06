Tatverdächtige in Untersuchungshaft : Polizei zerschlägt Drogenring in Bonn und der Region

Bonn/Region Am Dienstag ist es der Polizei nach mehrmonatigen Ermittlungen gelungen, einen Drogenring in Bonn und der Region zu zerschlagen. Vier mutmaßliche Drogendealer nahm sie bei Durchsuchungen fest.

Die Bonner Polizei hat am Dienstag in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft einen Drogenring zerschlagen und vier mutmaßliche Dealer festgenommen. Wie die Polizei am Mittwochmittag mitteilte, waren den Festnahmen mehrmonatige Ermittlungen vorausgegangen. 60 Einsatzkräfte durchsuchten zwölf Wohnungen in Bonn, Wachtberg, Bornheim, Siegburg, Bad Honnef, Much, Hennef sowie Neunkirchen-Seelscheid.