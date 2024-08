Karneval im Sommer Jeck im Sunnesching: So war die jecke Party in der Rheinaue

Vor dem Bahnhaltepunkt UN-Campus wunderten sich zwei Rennradfahrer am Samstagmittag über die kostümierten Leute, die in Richtung Rheinaue gingen. „Die Comic-Con vielleicht?“, mutmaßte der eine. „Nein“, entgegnete der andere, „bestimmt ein Junggesellenabschied.“ Beides falsch: Die Leute machten sich auf zu Jeck im Sunnesching, dass die Gaffel Brauerei zum neunten Mal in Bonn ausrichtete.