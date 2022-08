Trödel in Bonn : Alle Infos zum diesjährigen Rheinauen-Flohmarkt in Bonn

Bonn Der Rheinauen-Flohmarkt Bonn gilt als einer der größten in Deutschland. Nach dem Auftakt im April geht es am 20. August weiter. Alle Informationen zum Flohmarkt finden Sie hier.

Liebhaber des Trödels mussten lange auf den Flohmarkt in der Bonner Rheinaue verzichten. Das ganze Jahr 2020 über fiel der beliebte Flohmarkt aus. Erst im August 2021 konnte der Markt nach fast zwei Jahren Pause wieder stattfinden . Doch in diesem Jahr gibt es gute Neuigkeiten für Trödel-Fans.

Im Jahr 2022 kehrt der Rheinauenflohmarkt zur Normalität zurück: Zwischen April und Oktober kann an jedem dritten Samstag im Monat getrödelt werden. Am Samstag, 20. August, findet nun der nächste Termin statt. Der Markt wird auf dem Gelände in der Rheinaue an der Ludwig-Erhard-Allee in Bonn veranstaltet und ist seit langem Anlaufstelle für Trödler und Besucher aus der ganzen Region.