Mit großem Andrang Rheinauen-Flohmarkt startet in neue Saison

Vom Verkehrskollaps am Vormittag haben Gabriele und Dirk Hirsen nichts mitbekommen: Die beiden waren am Samstagmorgen bereits um 5.30 Uhr in der Rheinaue angekommen, um ihren Verkaufsstand aufzubauen. Wenige Stunden später tummeln sich die Besucher um den Stand und schmökern in Antiquitäten und Trödel. Während seine Frau mit einem Kunden tief in ein Gespräch verwickelt ist, schwelgt Dirk Hirsen in Erinnerungen: „In den 1980er Jahren habe ich hier schon als Kind mit meinem Vater verkauft. Damals war der Flohmarkt noch auf der Beueler Rheinseite“. Gabriele und Dirk Hirsen planen, auch in dieser Saison wieder an allen Rheinauen-Flohmarkt-Terminen mit ihrem Stand vor Ort zu sein. Zu verkaufen haben sie immer was: „Wir sammeln immer den ganzen Winter über für die nächste Flohmarkt-Saison“, berichtet Hirsen. Einige Tage waren die beiden beschäftigt, den Keller zu entrümpeln. „Meine Frau hat mir gesagt, ich habe zu viel Werkzeug. Das musste raus“, verrät Hirsen. Der Akkuschrauber wechselte heute Morgen als Erstes den Besitzer. Kaum hat er dies berichtet, ist Hirsen auch schon wieder ganz in seinem Element und stellt einem interessierten Kunden eine auf dem Verkaufstisch liegende 8 mm Kamera aus den 1970er Jahren vor. Der Preis ist am Stand der Hirsens meistens Verhandlungssache.