Einhaltung von Schutzmaßnahmen unmöglich : Rheinauenflohmarkt fällt dieses Jahr komplett aus

Bonn Nachdem er bereits in den letzten Monaten abgesagt werden musste, wird es in diesem Jahr gar keinen Flohmarkt in der Rheinaue mehr geben. Das teilte der Veranstalter „Melan macht Märkte“ am Dienstag auf Facebook mit.



Der Flohmarkt in der Rheinaue wird in diesem Jahr nicht mehr stattfinden. Nachdem einer der größten deutschen Trödelmärkte auch im Juli abgesagt worden war, gab der Veranstalter „Melan macht Märkte“ am Dienstag auf seiner Facebook-Seite bekannt, dass es auch im restlichen Jahr keine Termine mehr geben wird.