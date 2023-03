Bauarbeiten am Koblenzer Tor Rheingasse in Bonn wieder beidseitig befahrbar

Die Stadt hat die Verkehrsführung in der Rheingasse und am Brassertufer wieder zurückgelegt. Die Rheingasse ist vom Brassertufer kommend nun nur noch einspurig befahrbar. Die zweite Spur steht Abbiegern, die über den Belderberg von Süden kommen, in der Gegenrichtung zur Verfügung. Autofahrer können von der Rheingasse wieder rechts ans Brassertufer abbiegen und gelangen über die erste Fährgasse zurück zur B 9. Die von der Zweiten Fährgasse kommende Fahrbahn für Autos wird ebenfalls an der Ersten Fährgasse abgebunden und über Letztere ebenfalls zurück zur B9 geführt. Die zweite Fahrspur am Rheinufer bleibt unverändert Fahrradfahrern vorbehalten.