Umbau der Rheingasse Stadt Bonn setzt auf eine Einbahnstraße an der Oper

In diesem Jahr, so hat es die Stadt angekündigt, sollen die Umbauarbeiten auf dem Straßenzug Rathausgasse/Am Hof/Am Neutor beginnen. Was einen zu der Frage bringen kann, wie es in Verlängerung mit der Rheingasse weitergehen soll. Ebenfalls ein Projekt, das im Masterplan Innere Stadt aufgeführt ist. Nun hat das Planungsamt eine Vorlage mit den wichtigsten Eckdaten für einen Entwurf im Planungs- und im Verkehrsausschuss vorgestellt.