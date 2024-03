Verkehr in Bonn Stadt kann Umbau der Rheingasse weiterplanen

Radfahrer sollen zum Rhein hin einen eigenen Weg bekommen. In der Gegenrichtung ist noch nicht geklärt, ob sie mit auf der Straße fahren oder einen eigenen Radweg bekommen. In jedem Fall soll den Fußgängern mehr Platz zugestanden werden und an den Stellen, wo es der Untergrund zulässt, will die Stadt die Straße stärker begrünen. Am Boeselagerhof sollen die dort verkehrenden Busse durch ein Rechts-vor-Links-Gebot auf der Rheingasse Vorrang bekommen. Der Beschluss ist auch Grundlage für die weitere Planung zur Umgestaltung der Kreuzung Rheingasse/Rathausgasse/Belderberg. Der Rechtsabbieger vom Belderberg in die Rheingasse entfiele. In einem nächsten Schritt sollen die Bürger an der Planung beteiligt werden. Die Stadt rechnet damit, der Politik die Ergebnisse dieser Beteiligung nach der Sommerpause präsentieren zu können.