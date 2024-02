Rheinpegel Bonn erlebt das fünfte Hochwasser in vier Monaten

Der Rheinpegel in Bonn hat am Wochenende erneut die Hochwassermarke von sechs Metern überschritten, ab welcher Schiffe nur noch langsam und in der Mitte des Rheins fahren dürfen. Wie der ehemalige Statistiker der Stadt Bonn, Klaus Kosack, berichtet, ist es das nunmehr fünfte Hochwasser in den vergangenen vier Monaten und damit ein Rekord in Bonn.