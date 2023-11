Rhein führt Hochwasser Rheinpegel in Bonn reißt am Sonntag die 6,50 Meter-Marke

Der Rheinpegel ist in Bonn auf über 6,56 Meter angestiegen. Das war der Stand am Sonntagmittag. Die Tendenz ist weiter steigend. Um mehr als einen Meter war der Rheinpegel von Mittwoch auf Donnerstag gestiegen. Damit lag er am späten Donnerstagnachmittag bei 5,54 Meter – und stieg bis Samstagabend auf 6,40 Meter an. Über Nacht kamen dann noch einige Zentmeter mehr hinzu: Wie von Experten erwartet, überstieg der Rhein die Pegelgrenze von 6,50 Metern in der Nacht zu Sonntag. Hochwasserbedingte Einsätze gab es bis zum Sonntagmittag nicht, wie ein Sprecher der der Feuerwehr Bonn auf GA-Nachfrage mitteilte.