Rheinpegel steigt weiter Linie 66 wird wegen Hochwassergefahr teilweise eingestellt

Um mehr als einen Meter war der Rheinpegel von Mittwoch auf Donnerstag gestiegen. Damit lag er am späten Donnerstagnachmittag bei 5,54 Meter – und stieg bis Freitagmittag auf 5,96 Meter an. Wie der Bonner Wetterexperte Karsten Brandt im Gespräch mit dem GA erklärte, könnte das Wasser am Wochenende eine Höhe von etwa 6,50 Meter erreichen. Der Scheitel des Hochwassers hat laut Klaus Kosack, dem früheren Chefstatistiker der Stadt Bonn, inzwischen Mannheim passiert, sodass der Höchststand in Bonn am Freitag oder Samstag erreicht werde.