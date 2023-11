6-Meter-Marke bald erreicht Rheinpegel in Bonn steigt stark an

Um mehr als einen Meter ist der Rheinpegel von Mittwoch auf Donnerstag gestiegen. Damit liegt er am Donnerstagvormittag bei 5,42 Meter – und steigt weiter an. Wie der Bonner Wetterexperte Karsten Brandt im Gespräch mit dem GA erklärte, könnte das Wasser am Wochenende eine Höhe von etwa 6,50 Meter erreichen.