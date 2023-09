Veränderungen in Bonn Das sind die Pläne für die Umgestaltung der Rheinpromenade

In Hinblick auf die Verkehrsführung bleibt das Brassertufer während des ersten Bauabschnitts wie im Frühjahr eingeführt eine Fahrradstraße. Für den motorisierten Verkehr ist die Auffahrt von beiden Richtungen der Adenauerallee (B9) aus über die Erste Fährgasse geplant. Die derzeitige Einbahnstraße wird also in Fahrtrichtung Norden gedreht.