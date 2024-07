Unterhalb des alten Plenarsaals Problem-Gully am Bonner Rheinufer blubbert nicht mehr

Rund um die rote meterhohe Statue „L'Allumé“, die in die neue Bundeshauptstadt Berlin zeigt, wurde es nass – zumindest in den vergangenen Monaten. Denn aus einem Gully-Deckel unterhalb des ehemaligen Plenarsaals am Rheinufer trat vermehrt Wasser aus, sodass sich mit der Zeit Algen und Moos bildeten. Der Kanalschacht blubberte. Doch das ist nun Geschichte.