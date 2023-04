Umgestaltung des Bonner Rheinufers Rathenauufer wird als Fahrradstraße ausgewiesen

Die Umgestaltung des Bonner Rheinufers zwischen Rosental und Zweiter Fährgasse zu einem verkehrsberuhigten Boulevard schreitet unterdessen voran. Dabei kommt es kurzfristig auch zu unerwünschten Effekten. So wurden offenbar bei der Umgestaltung der Zweiten Fährgasse in eine Fahrradstraße vor einigen Tagen Verkehrsschilder entfernt, die in der Abfahrt von der B9 zum Rhein ein Halteverbot ausweisen. Prompt machten in den sozialen Medien Fotos ganzer Kolonnen am Straßenrand geparkter Autos die Runde.