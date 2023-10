Außergewöhnliche Herausforderung Ohne Pause von Bonn nach Berlin mit dem Rad

Am Sonntag, 15. Oktober, findet in Berlin der Lauf „The Great 10k Berlin” statt. Hierfür werden Läuferinnen und Läufer aus ganz Deutschland in die Hauptstadt anreisen. Zusammen mit seinen Kollegen aus der zivilen Personalführung in Sankt Augustin wird er dort die Bundeswehr, also seinen Arbeitgeber, repräsentieren. Seit dem Herbst 2020 ist der 31-Jährige dort als Jurist tätig. Davor hat er in München Jura studiert und sein Rechtsreferendariat am Landgericht in Bonn absolviert.