Volker Kunkel geht in Ruhestand Bonner Richter spricht über seine spektakulärsten Fälle

Interview | Bonn · Volker Kunkel, Vorsitzender Richter des Jugendschwurgerichts in Bonn, geht in den Ruhestand. In seiner Laufbahn hatte er es mit zahlreichen dramatischen Fällen zu tun - wie dem Siegburger Foltermord oder dem Fall Niklas Pöhler. Wie denkt er heute darüber?

21.05.2024 , 15:00 Uhr

Volker Kunkel, Vorsitzender des Jugendschwurgerichts, geht in den Ruhestand. Foto: Leif Kubik

Von Leif Kubik