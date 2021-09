Graffitikunst in der Bonner Südstadt : Riesige Schenke ziert komplette Hauswand

Bonn Am Bonner Talweg ist ein riesiges Bild des Künstlers Case alias Andreas von Chrzanowski auf einer Hauswand zu sehen. Geplant war ursprünglich ein anderes Motiv.

Alles genau getaktet: Am Dienstagabend hat Fassadenkünstler Case alias Andreas von Chrzanowski seine Interpretation der „Rast vor einer Schenke in südlicher Landschaft“ fertiggestellt, denn danach geht es weiter zu Projekten in Bayreuth, Mexiko und USA. Das XXL-Bild befindet sich am Bonner Talweg 8 neben dem Petruskrankenhaus, ist angelehnt an ein Werk von Johannes Lingelbach (Mitte 17. Jahrhundert).

Das Original befindet sich in der Sammlung von Dr. Hans Riegel und wird in der Alten Galerie im Schloss Eggenberg Graz ausgestellt. So steckt hinter dem Projekt auch die Dr. Hans Riegel-Stiftung, die mit Walls of Vision in Bonn einen Impuls aus ihrem Fassadenkunstprojekt setzen wolle, so Sprecher Alexander Kukla. Ursprünglich sollte an einer anderen Wand eine „Winterlandschaft mit Eisvergnügen“ entstehen, doch es gab eine Absage. Das Werk in der Südstadt war nach sieben Tagen fertig.