Robbie Williams, Kraftwerk, Fanta Vier und Deichkind : Tickets, Anfahrt, Corona-Regeln – alle Infos zu den Hofgartenkonzerten in Bonn

Nach zwei Jahren: Robbie Williams und viele andere treten Ende August im Hofgarten auf. Foto: dpa/picture alliance / dpa

Bonn Nachdem die Konzerte von Robbie Williams, Kraftwerk, Deichkind und den Fantastischen Vier in den letzten zwei Jahren mehrfach verschoben wurden, finden sie in diesem Jahr endlich statt. Alle Infos zu den Konzerten im Hofgarten in Bonn gibt es hier.



Die Konzertreihe im Bonner Hofgarten hätte ursprünglich im Sommer 2020 anlässlich des Beethoven-Jubiläums stattfinden sollen. Doch aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Konzerte wiederholt verschoben werden. In diesem Jahr finden sie aber endlich statt. Antworten auf die wichtigsten Fragen sowie weitere Informationen zu den Hofgartenkonzerten in Bonn gibt es hier:

Hofgartenkonzerte in Bonn: Wann finden die Konzerte statt?

Den Auftakt der Konzertreihe machen die Fantastischen Vier am 26. August, der Einlass beginnt um 16 Uhr. Am nächsten Tag, dem 27. August, folgt dann Deichkind. Die Electropunk-Band spielt ab 20 Uhr im Hofgarten in Bonn. Am Sonntag, 28. August, folgt Kraftwerk, ab 21 Uhr. Den Abschluss bildet dann am 30. August Robbie Williams. Sein Konzert beginnt ebenfalls um 20 Uhr im Bonner Hofgarten.

Wie komme ich zu den Hofgartenkonzerten in Bonn?

Der Hofgarten liegt zentral in der Bonner Innenstadt und ist mit vielen verschiedenen Verkehrsmitteln zu erreichen. In der Nähe liegt der Bonner Hauptbahnhof, dort kommen unter anderem die Straßenbahnen der Linien 16, 18 und 66 an, sowie viele Buslinien. Vom Hauptbahnhof aus ist man innerhalb weniger Minuten zu Fuß im Hofgarten.

Hofgartenkonzerte in Bonn: Wie gestaltet sich die Parksituation, wenn ich mit dem Auto anreise?

Kostenpflichtige Parkmöglichkeiten bestehen in der Unigarage direkt am Hofgarten (Regina-Pacis-Weg 3, 53113 Bonn). Ebenfalls im weiteren Umfeld befinden sich die Marktgarage (Stockenstraße 1, 53113 Bonn) und die Alte Bahnhofgarage (Münsterstraße, 53111 Bonn). Auch in den umliegenden Straßen sind vereinzelt Parkplätze zu finden.

Was kostet der Eintritt zu den Bonner Hofgartenkonzerten?

Die Tickets für die verschiedenen Konzerte sind unterschiedlich teuer. Für das Konzert der Fantastischen Vier können Besucher Karten ab 69,90 Euro kaufen. Karten für das Konzert von Deichkind gibt es ab 55,10 Euro, die Karten für das Konzert von Kraftwerk sind ab 65 Euro erhältlich. Für das Konzert von Robbie Williams gibt es derzeit keine Tickets mehr.

Am 27. August tritt die Band Deichkind bei den Hofgartenkonzerten in Bonn auf. Foto: Ingo Firley

Robbie Williams, Deichkind, Kraftwerk, Fanta Vier in Bonn: Wo kann ich Tickets kaufen?

Fanta Vier, Deichkind, Kraftwerk, Robbie Williams in Bonn: Warum finden die Konzerte im Hofgarten statt?

Die Konzerte waren ursprünglich im Rahmen des 250. Geburtstags von Ludwig van Beethoven geplant. Aufgrund der Corona-Situation in den vergangenen Jahren wurden die Konzerte aber mehrfach verschoben, sodass sie nun zwei Jahre später nachgeholt werden. Die Universität Bonn, der die Hofgartenwiese gehört, hat den Veranstaltern eine Sondergenehmigung für die Konzertreihe und die Nutzung der Spielfläche erteilt. Spätestens am 31. August wird die Bühne dann wieder abgebaut.

Hofgartenkonzerte in Bonn: Welche Corona-Regeln gelten?