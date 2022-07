Toto auf dem KunstRasen : „Sie hatten einfach Bock“

Foto: Ingo Firley 68 Bilder Konzert von Toto auf dem KunstRasen

Bonn Die amerikanische Rockband Toto präsentiert auf dem KunstRasen 15 Songs aus gut 45 Bandjahren. Zum Finale erklingen die Hits „Rosanna“ und „Africa“. 4500 Besucher sind begeistert.



Von Heinz Dietl

Wie cool ist das denn?! Bonn, KunstRasen, 19.48 Uhr. Sieben Personen betreten die Bühne, greifen zu ihren Instrumenten und legen los. Zwölf Minuten vor der Zeit. Wie kommt’s? „Die hatten einfach Bock“, wird Ernst-Ludwig Hartz, der Veranstalter des Konzertes, später mitteilen. Sie hatten Bock, und wie!

Die kalifornische Band Toto feuert ihre erste Nummer ab. „Orphan“ vom Album „Toto XIV“ (2015). Eigentlich ein Song mit nachdenklichen Zwischentönen. Es geht um Einsamkeit und Armut in der Welt, aber: „You're Never Alone In The World“ heißt es im Refrain. Die Band befindet sich im Angriffsmodus, es folgt ein alter Hit: „Hold The Line“, die erste Toto-Single von 1978. Der Song wirkte seinerzeit auch als Signal an den Rest der Rockwelt. Seht her, das sonnige Kalifornien beherrscht auch die härtere Gangart. Fröhliche Piano-Triolen tanzen zu rockigen Gitarrenriffs. Die Statik des Songs bleibt seit 44 Jahren stabil, wie die Darbietung auf dem Bonner Rasen beweist.

Sie kommen gerade aus den Niederlanden, in Tilburg standen gleich zwei Konzerte auf dem Plan. Toto auf Tour, das bedeutet: Es geht zügig von Stadt zu Stadt, fast täglich eine Show. Vor dem Aufschlag in Europa tingelte die US-Formation durch die Staaten mit 40 Terminen, im Juli und August stehen Konzerte in Österreich, Italien und Skandinavien an.

Und zwischendurch dann Bonn

Und zwischendurch dann Bonn. Rund 4500 bereiten der Band einen freundlichen Empfang. Das wird sich ändern – in Richtung Begeisterung und Euphorie. Im weiteren Repertoire des Abends geht es einmal quer durch gut vier Dekaden Bandgeschichte, wobei auch die musikalischen Vorlieben der jeweiligen Epochen hörbar werden. „Georgy Porgy“ (1978) kokettiert mit dem entspannten Westcoast-Jazz der 70er, bei „I'll Be Over You“ (1986) verrät die Keyboard-Programmierung den Zeitgeist, „Stop Loving You“ (2004) lässt sich von einem knackigen Funk-Bass antreiben.

Doch Toto ist nicht gekommen, um die eigene Karriere zu erklären – oder zu verklären. „Die aktuelle Tournee bietet uns eine Gelegenheit, um unsere individuelle Zukunft neu zu interpretieren, gleichzeitig die tiefgründige Verbindung mit unserem Publikum zu pflegen und dabei kontinuierlich Neues zu entdecken“, hat Steve Lukather (64), Gitarrist und einzig verbliebenes Gründungsmitglied, unlängst erklärt. Eine klare Ansage, der in Bonn die Taten folgen. Es geht zur Sache: Explosion und Implosion, großes Drama und Momente der Kontemplation.

Lukather dirigiert mit seiner geschmeidigen Gitarre durch die Liste der Lieder. Er will einfach nur spielen. Ob „Pamela“ oder „White Sister“ – der heimliche Bandchef dirigiert virtuos durchs Repertoire. „Die Nummer „Kingdom of Desire“ veredelt er mit einem minutenlangen Solo voller Intensität. „Bravo“-Rufe aus dem Publikum und ungläubiges Kopfschütteln ob dieser unbändigen Spielfreude.

„Africa“ kommt ganz zum Schluss

40 Millionen verkaufte Tonträger, die 15. Besetzung in 46 Jahren: Toto 2022 ist voller Power und voll in der Spur. Hold The Line. Das Beste Kommt zum Schluss: „With a Little Help From My Friends“ frei nach den Beatles und Joe Cocker, dann der Hit „Rosanna“ von 1982.